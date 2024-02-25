شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجنوبية» 12.5% ارتفاعا في كلفة الإنتاج بعد تعديل سعر الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية الأثر المالي المتوقع بعد استلامها إشعارا بتاريخ 3 يناير الماضي، بتعديل سعر الوقود المستخدم في الإنتاج.

وقالت الشركة في بيان على تداول اليو: إن الأثر المالي المباشر يقدر بارتفاع 12.5% تقريباً في تكلفة الإنتاج.

وأشارت إلى أنها تعمل على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية.

