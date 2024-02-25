الاقتصاد

«أسمنت الجنوبية» 12.5% ارتفاعا في كلفة الإنتاج بعد تعديل سعر الوقود

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية الأثر المالي المتوقع بعد استلامها إشعارا بتاريخ 3 يناير الماضي، بتعديل سعر الوقود المستخدم في الإنتاج.
وقالت الشركة في بيان على تداول اليو: إن الأثر المالي المباشر يقدر بارتفاع 12.5% تقريباً في تكلفة الإنتاج.
وأشارت إلى أنها تعمل على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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