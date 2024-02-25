شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف مشترك بقيادة IDM يقتنص مناقصة خالدة للبتــرول بقيمة 200 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيان لوزارة البترول إنه الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر IDM نجحت بقيادة تحالف مشتــرك مع كبـــري مصانع الخامات فى الفوز بمناقصة شــركة خالدة للبتــرول بقيمة 200 مليون دولار لإدارة تصنيع وتوريد 45 ألف طن سنوياً من مهمات حفــر الآبــار ومستلزماتها لمدة 3 سنوات وذلك فى اطار إستــراتيجية وزارة البتــرول والثــروة المعدنية التى تولى أهمية للتكامل بين الشــركات الوطنية وتشجيع التصنيع المحلى.

ويعد هــذا ثانـــى تحالف تقوده شــركة IDM منذ بدء تطبيق شــركات قطاع البتــرول المصــرى لنظام الـــ VMI فى تعاقداتها والذى يستهدف منه تحقيق أقصــى منفعة إقتصادية من مخزون مهمات الحفــر بشــركات الإنتاج، حيث سبق وأن نجحت الشــركة خلال عام 2023 فى الفوز بمناقصة شـــركة بتــروبل بقيمة 150 مليون دولار لإدارة تصنيع وتوريد مهمات حفــر الآبــار ومستلزماتها لمدة 3 سنوات، وذلك ضمن مساعى الشركة لأن تصبح المحور الرئيسى والإستراتيجى لإدارة مخزون شــركات قطاع البترول المصــرى من مهمات حفر الآبــار.