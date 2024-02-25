شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات دولية بجهود مصر في البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الأرقام الصادرة عن المؤسسات المحلية والدولية حجم الاستثمارات التي قامت الدولة المصرية بضخها في مجال تطوير البنية التحتية وإنشاء بنية عالية الجودة وفقًا لأعلى المعايير العالمية وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على جذب الاستثمارات الأجنبية، وجعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية.

ووفقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقد أشادت المؤسسات الدولية بما حققته مصر في هذه المجالات، بالإضافة إلى تعزيز ريادة مصر إقليمياً ودولياً، نبرزها في السطور التالية..

1- تقدم مصر 64 مركزاً في مؤشر تطوير البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يقيس مدى توافر وكفاءة وسائل النقل البرية والموانئ البحرية، وسهولة الوصول لمراكز الأعمال والمعالم السياحية الهامة، لتأتي في المركز 39 عام 2021 مقارنة بالمركز 103 عام 2015

2- تقدمت مصر 7 مراكز بمؤشر القوة الناعمة الصادر عن Brand Finance

والذي يستند إلى ركائز أساسية على رأسها التراث والثقافة، والتربية والعلوم والحوكمة والتجارة، لتأتي في المركز 31 عام 2022، مقابل المركز 38 عام 2020

3- تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق الصادر عن مؤسسة

"Legatum Institute" والذي يقيس جودة البنية التحتية التي تمكن من تدفق التجارة من وإلى الشركاء الدوليين، لتأتي بالمركز 85 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2019، وتُعد مصر من أفضل 10 دول حققت تحسناً بالمؤشر مقارنة بعام 2011

4- تحسن ترتيب مصر في تقرير التنمية المستدامة لعام 2023 تقدمت مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 ستة مراكز، حيث احتلت المرتبة 81 في عام 2023 من بين 166 دولة تضمنهم التقرير، مقارنة بالمرتبة 87 في عام 2022 من بين 163 دولة، كما ارتفعت درجة مصر في المؤشر محققة 69.6 درجة في عام 2023، مقابل 68.7 في عام 2022؛ بما يعكس مجهودات مصر الحثيثة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.