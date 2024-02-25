شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين الصندوق الصناعي و"الالتزام البيئي" للاستثمار في عدة مجالات والان نبدء بالتفاصيل

بناء القدرات وتبادل الخبرات

وقعنا أيضاً اتفاقية مع@SIDFSA وأبرز أوجه التعاون كانت لتحفيز فرص الاستثمار في مجال الخدمات والصناعات الصديقة للبيئة. pic.twitter.com/EuJT54bMMm— المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (@ncecksa) وقعنا أيضاً اتفاقية مع @SIDFSA وأبرز أوجه التعاون كانت لتحفيز فرص الاستثمار في مجال الخدمات والصناعات الصديقة للبيئة. pic.twitter.com/EuJT54bMMm — المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (@ncecksa) February 25, 2024

تعزيز تبنّي الأساليب المُستدامة

الدمام - شريف احمد - أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي توقيع مذكرة تعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.ويستهدف تحفيز فرص الاستثمار في مجال الخدمات والصناعات الصديقة للبيئة.كما يستهدف تعزيز التعاون بين الصندوق الصناعي والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في بناء القدرات، وتبادل الخبرات في مجال البحوث والابتكارات ذات العلاقة بالتقنيات الصديقة للبيئة.هذا إضافةً إلى إقامة ورش العمل فيما يتعلق بالالتزام والاشتراطات البيئية، والربط الإلكتروني لتحسين الخدمات المتعلقة بالبيئة للمشاريع المقترضة من الصندوق.يأتي توقيع المذكرة في إطار حرص الصندوق على تعزيز تبنّي الأساليب المُستدامة، وذلك من خلال دعم الاستثمار في التقنيات والمجالات الصديقة للبيئة.كما يأتي ذلك بالشراكة مع جهات عدة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق المستهدفات الوطنية الداعمة للحفاظ على البيئة وبناء تنمية اقتصادية مُستدامة.