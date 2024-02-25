شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة جدة.. لقاءً تعريفيًا عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقيم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع غرفة جدة ممثلة بمجلس الصناعة، الأربعاء المقبل، لقاءً تعريفيًا ‏بالاستراتيجية الوطنية ‏للصناعة والممكنات ‏الصناعية والفرص الاستثمارية المنبثقة عنها، يستعرضها معالي وزير الصناعة ‏والثروة المعدنية ‏الأستاذ ‏بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك بقاعة إسماعيل أبوداود بمبنى غرفة جدة الرئيس.

ويتناول اللقاء الذي يستهدف المستثمرين وقيادات القطاع الصناعي، مجموعة من المحاور التي تستعرض الإستراتيجية الوطنية للصناعة والممكنات الصناعية والفرص الاستثمارية المنبثقة منها.

