شكرا لقرائتكم خبر عن بفعاليات متعددة.. افتتاح موسم ملح القصب في نسخته الثانية والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات متعددة

الدمام - شريف احمد - افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف موسم ملح القصب في نسخته الثانية، الذي تنظمه جمعية التنمية الأهلية بالقصب وبشراكة استراتيجية مع هيئة فنون الطهي، وبالتعاون مع مركز القصب وبلدية القصب.وبدأت زيارة الوزير الخريف بالاطلاع على المملحة النموذجية، وطريقة استخراج الملح وضمان سلامته والتفاصيل التشغيلية المرتبطة به، ثم الانتقال إلى القرية التراثية بالقصب التي يقام فيها موسم ملح القصب، والذي يتضمّن المتاجر المتخصصة في الملح لأهالي المنطقة والمنتجات ذات العلاقة، إضافةً إلى عددٍ من المتاجر الأخرى والمطاعم والمناطق الترفيهية.يشمل الموسم فعاليات متعددة مثل: الأمسيات الأدبية والتاريخية، والطيران اللاسلكي والرماية من على ظهر الخيل والتقاط الأوتاد والسيارات الكلاسيكية، ومنطقة الفن السريالي.يذكر أن منطقة القصب التي تقع شمال غرب العاصمة الرياض، تشتهر بصناعة الملح وتقديمه كمنتج داخل وخارج المملكة، نظراً لجودته والقيمة الغذائية العالية لإنتاجه، حيث تعد مهنة استخراج الملح المهنة الأولى لأهالي المنطقة، متجاوزة الزراعة والرعي منذ مئات السنين وذلك تأكيداً على ريادتهم في مجال صناعة الملح.