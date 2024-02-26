شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن في مصر اليوم في الأسواق، بعد تحرك خلال الأسبوعين الماضيين وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 90-91 جنيهًا بعد تسجيل 94 جنيهًا بانخفاض 3 جنيهات ويصل السعر للمستهلك بين 99 إلى 103 جنيهات بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 108 جنيهات في المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 75 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 13 جنيها والكتكوت الأبيض 32 جنيها.

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحركا ملحوظا إلى 152 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وتصل المستهلكين 180 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 148 جنيهًا وتصل للمستهلكين 170 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 154 جنيها، وتصل للمستهلكين بسعر 185 جنيها وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة