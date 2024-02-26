الاقتصاد

انخفاض العقود الآجلة لخام برنت إلى 81.28 دولار للبرميل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انخفاض العقود الآجلة لخام برنت إلى 81.28 دولار للبرميل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أسعار النفط

الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم ، لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة بعد أن أنهى النفط الأسبوع منخفضا بنسبة تتراوح من 2 إلى 3 % وسط مخاوف في السوق من أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا إلى 81.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:21 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 76.16 دولار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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