انخفاض العقود الآجلة لخام برنت إلى 81.28 دولار للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أسعار النفط

الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم ، لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة بعد أن أنهى النفط الأسبوع منخفضا بنسبة تتراوح من 2 إلى 3 % وسط مخاوف في السوق من أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا إلى 81.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:21 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 76.16 دولار.