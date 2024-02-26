الذهب ينخفض 0.3 % إلى 2030.9 دولار متأثرا بارتفاع الدولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار الذهب اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2030.9 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2040.6 دولار للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار 0.1 % ، مما يجعل السبائك المسعرة بالدور أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

في الأسبوع الماضي، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر إنه “ليس في عجلة من أمره” لخفض أسعار الفائدة، مما أكد رهانات المستثمرين على أن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية لن تتم قبل يونيو .

بينما يرى مسؤول آخر في مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنك المركزي الأمريكي يسير على الطريق الصحيح لخفض أسعار الفائدة “في وقت لاحق من هذا العام”، على الرغم من بيانات التضخم وسوق العمل الأقوى من المتوقع في يناير كانون الثاني.