شكرا لقرائتكم خبر عن «إس تي سي» تناقش النتائج المالية السنوية لعام 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) تنظيم لقاء هاتفي مع المستثمرين والمحللين الماليين لمناقشة النتائج المالية السنوية للعام المالي 2023م وذلك بتاريخ 15-8-1445هـ الموافق 25-2-2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، استعرضت الإدارة التنفيذية أبرز الجهود والإنجازات التي تمت خلال العام المالي 2023م. فيما تمت الإجابة على كافة استفسارات المحللين والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، استعرضت الإدارة التنفيذية أبرز الجهود والإنجازات التي تمت خلال العام المالي 2023م. فيما تمت الإجابة على كافة استفسارات المحللين والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.