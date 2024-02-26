الاقتصاد

«إس تي سي» تناقش النتائج المالية السنوية لعام 2023

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاتصالات (اس تي سي) تنظيم لقاء هاتفي مع المستثمرين والمحللين الماليين لمناقشة النتائج المالية السنوية للعام المالي 2023م وذلك بتاريخ 15-8-1445هـ الموافق 25-2-2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، استعرضت الإدارة التنفيذية أبرز الجهود والإنجازات التي تمت خلال العام المالي 2023م. فيما تمت الإجابة على كافة استفسارات المحللين والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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