شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «معادن» إلى 1.57 مليار ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المبيعات انخفضت خلال العام الحالي بمقدار 11 مليار ريال (27%) مقارنة بالعام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات لجميع المنتجات باستثناء الذهب.

وأضافت أن الانخفاض في المبيعات قابله بشكل جزئي ارتفاع في حجم المبيعات لأسمدة فوسفات الأمونيوم والألومينا والذهب.

وأوضحت أن صافي الربح للعام الحالي انخفض بمقدار 7.7 مليار ريال (83%) مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض إجمالي الربح بمقدار 9.3 مليار ريال (57%).

وأشارت إلى أن ذلك يعود إلى انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع المنتجات باستثناء الذهب.

وتأثر صافي الربح أيضاً بارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع معدلات الاقتراض وانخفاض الحصة في الربح من المشاريع المشتركة نتيجة انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق. وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض أسعار المواد الخام، وارتفاع الدخل من ودائع لأجل، وانخفاض ضرائب الدخل ومصروف الزكاة. الدمام - شريف احمد - حققت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) صافي ربح في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023، يقدر بنحو 1.577 مليار ريال، بانخفضا 83%، مقارنة بـ 9.319 مليار ريال في عام 2022.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المبيعات انخفضت خلال العام الحالي بمقدار 11 مليار ريال (27%) مقارنة بالعام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات لجميع المنتجات باستثناء الذهب.وأضافت أن الانخفاض في المبيعات قابله بشكل جزئي ارتفاع في حجم المبيعات لأسمدة فوسفات الأمونيوم والألومينا والذهب.وأوضحت أن صافي الربح للعام الحالي انخفض بمقدار 7.7 مليار ريال (83%) مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض إجمالي الربح بمقدار 9.3 مليار ريال (57%).وأشارت إلى أن ذلك يعود إلى انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع المنتجات باستثناء الذهب.وتأثر صافي الربح أيضاً بارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع معدلات الاقتراض وانخفاض الحصة في الربح من المشاريع المشتركة نتيجة انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق. وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض أسعار المواد الخام، وارتفاع الدخل من ودائع لأجل، وانخفاض ضرائب الدخل ومصروف الزكاة.