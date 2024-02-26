شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتزم مصرف الإنماء إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 19/07/1445 هـ (الموافق 31/01/2024م) المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن المصرف للقيام بإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعين المصرف كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس سي، و شركة الإنماء للاستثمار، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي ، وإم يو اف جي سكيوريتيز إي ام إي اي بي ال سي، و بنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وستحدد قيمة وشروط صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى وفقًا لظروف السوق.
وقالت الشركة إن الهدف من الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.
ويخضع طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعين المصرف كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس سي، و شركة الإنماء للاستثمار، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي ، وإم يو اف جي سكيوريتيز إي ام إي اي بي ال سي، و بنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وستحدد قيمة وشروط صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى وفقًا لظروف السوق.
وقالت الشركة إن الهدف من الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.
ويخضع طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.