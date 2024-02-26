شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات»: ترسية مشروع مع «تاتا» بقيمة 21 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) ترسية مشروع لمدة 27 شهرا مع شركة تاتا للخدمات الاستشارية (تي سي إس) لتقديم خدمات الترحيل السحابي وخدمات الاستضافة بقيمة 21.081 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يهدف المشروع إلى تقديم خدمات الاستضافة السحابية لصالح شركة TCS كجزء من برنامج الترحيل السحابي لأحد عملائها الإستراتجيين في المملكة العربية السعودية.
وستوفر "إدارات" التصميم للبنية التحتية السحابية المستهدفة ليتم ربط البنية التحتية السحابية الحالية إلى سحابة إدارات من أجل ترحيل عبء العمل بأقل تأثير على التطبيقات.
وتشمل الخدمات المقدمة: البنية التحتية كخدمة (IaaS) والنسخ الإحتياطي كخدمة (BaaS) على سحابة إدارات السيادية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يهدف المشروع إلى تقديم خدمات الاستضافة السحابية لصالح شركة TCS كجزء من برنامج الترحيل السحابي لأحد عملائها الإستراتجيين في المملكة العربية السعودية.
وستوفر "إدارات" التصميم للبنية التحتية السحابية المستهدفة ليتم ربط البنية التحتية السحابية الحالية إلى سحابة إدارات من أجل ترحيل عبء العمل بأقل تأثير على التطبيقات.
وتشمل الخدمات المقدمة: البنية التحتية كخدمة (IaaS) والنسخ الإحتياطي كخدمة (BaaS) على سحابة إدارات السيادية.