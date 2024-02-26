شكرا لقرائتكم خبر عن «العقارية» توقع عقدا لتطوير مشروع سدرة العلا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العقارية السعودية أنها وقعت عقدا، أمس، لإدارة التطوير بمشروع سدرة العلا مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركة العلا للتطوير.
وكانت الشركة قد أعلنت في 25 أكتوبر الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة العلا للتطوير.
ووفقا لبيان الشركة على تداول: فإن العقد يتضمن تطوير شامل لمشروع سدرة العلا، بمساحة إجمالية 260,233,23 متر مربع، وسيشمل المشروع وحدات سكنية إجمالي عددها 810 وحدة سكنية (570 شقق سكنية و240 فيلا سكنية).
وأضافت أن المخطط العام لمشروع سدرة العلا سيشمل مسطحات تجارية وتجزئة مختلفة وبمساحات إجمالية تصل إلى 36,760 متر مربع، بالإضافة إلى الحدائق والعديد من الخدمات الأخرى.
وستحدد تكاليف التطوير الإجمالية لمشروع سدرة العلا من قبل الشركة العقارية السعودية خلال 120 يوما من تاريخ توقيع اتفاقية إدارة التطوير مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة العلا للتطوير.
ونوهت بإدارة الشركة لكامل مراحل تطوير مشروع سدرة العلا بما يشمل إدارة التطوير والتسويق والبيع والتأجير، مشيرة إلى أن مدة العقد 5 سنوات.
وتتقاضى الشركة العقارية السعودية رسوم إدارة تطوير بنسبة 10% من التكاليف الإجمالية الخاصة بتطوير مشروع سدرة العلا بالإضافة الى رسوم 2.5% من إجمالي المبيعات الخاصة بالمشروع (عمولة مبيعات) ورسوم 10% من إيرادات التأجير للمرافق السكنية والتجارية.
وكانت الشركة قد أعلنت في 25 أكتوبر الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة العلا للتطوير.
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وأضافت أن المخطط العام لمشروع سدرة العلا سيشمل مسطحات تجارية وتجزئة مختلفة وبمساحات إجمالية تصل إلى 36,760 متر مربع، بالإضافة إلى الحدائق والعديد من الخدمات الأخرى.
وستحدد تكاليف التطوير الإجمالية لمشروع سدرة العلا من قبل الشركة العقارية السعودية خلال 120 يوما من تاريخ توقيع اتفاقية إدارة التطوير مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة العلا للتطوير.
ونوهت بإدارة الشركة لكامل مراحل تطوير مشروع سدرة العلا بما يشمل إدارة التطوير والتسويق والبيع والتأجير، مشيرة إلى أن مدة العقد 5 سنوات.
وتتقاضى الشركة العقارية السعودية رسوم إدارة تطوير بنسبة 10% من التكاليف الإجمالية الخاصة بتطوير مشروع سدرة العلا بالإضافة الى رسوم 2.5% من إجمالي المبيعات الخاصة بالمشروع (عمولة مبيعات) ورسوم 10% من إيرادات التأجير للمرافق السكنية والتجارية.