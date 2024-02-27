قرار عاجل من التموين لحل أزمة السكر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف حافز إضافي لموردي قصب السكر بقيمة تتراوح من 300 إلى 500 جنيه للطن وفقا لكميات الموردة من القصب عن كل فدان ، بالإضافة إلى السعر الأساسي للتوريد والبالغ 1500 جنيه للطن وذلك تشجيعًا للمزارعين على زيادة معدلات التوريد، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاج السكر.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد اعلنت عن بدء موسم توريد بنجر السكر 2024، لمصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم زراعة 600 ألف فدان خلال الموسم الجارى فى المحافظات.

وطبقًا لقرار وزير التموين رقم 22 لسنة 2024، تم زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيه ليتراوح من 1900 إلى 1350 جنيهًا وذلك بعد إضافة الحافز الإضافى عن كل طن مورد من مزارعى البنجر خلال الموسم الجارى، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد، كما سيتم صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسى و400 جنيه حافز إضافى عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلى 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسى و350 جنيها حافز إضافى عن الطن الواحد كذلك صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسى و300 جنيه حافز إضافية للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيه سعر أساسى و250 جنيهًا حافز إضافى للطن كما سيتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتى نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيه سعر أساسى و250 جنيها حافز إضافى للطن.