ننشر التفاصيل الكاملة لاستعداد الكهرباء لتلبية احتياجات مشروعات رأس الحكمة

القاهرة - سامية سيد - ننشر التفاصيل الكاملة لاستعدادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتلبية احتياجات مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات، الذى يعتبر الأضخم فى تاريخ مصر من الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال إنشاء محطات محولات وخطوط نقل جديدة بأحدث المعايير والمواصفات العالمية لضمان تقديم خدمة متميزة وبأعلى جودة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء دائما ما تستبق المشروعات القومية للدولة، فمنذ ما يقرب من 4 سنوات بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تنفيذ خطة لتطوير الشبكة وخطوط النقل ببرج العرب وصولا إلى مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالى.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جار الانتهاء من إنشاء محطتين محولات بقدرات 3 آلاف ميجا وات لتلبية احتياجات مشروع رأس الحكمة، موضحا أن هذه المحطات جهد 500 كيلو فولت الأولى ببرج العرب والثانية بمرسى مطروح.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء خطوط نقل بطول 300 كيلو متر من برج العرب إلى مرسى مطروح وتعد هذه الخطوط هى الأطول على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه الخطوط سيتم تشغيلها حاليا على جهد 220 كيلو فولت وسيتم تحويلها على 500 كيلو فولت مع بدء تشغيل مشروع رأس الحكمة.

وقال المصدر، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن يتم إنشاء محطتي المحولات وخطوط النقل وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية لضمان توصيل التيار الكهربائى لمشروع رأس الحكمة بالجودة التى تليق باسم مصر والشبكة الكهربائية المصرية.

وأكد المصدر على مستوى شبكة التوزيع نجحت الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء فى عمل طفرة بالشبكة الكهربائية بمحافظة مرسى مطروح تعتبر غير مسبوقة، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات لتطوير شبكة الكهرباء بالمحافظة بتكلفة 396 مليون جنيه.

وأضاف المصدر، أنه تم تطوير الشبكة الكهربائية بمحافظة مرسى مطروح من خلال إنشاء خطوط جديد وتركيب أكشاك توزيع جديدة، لافتا إلى أنه من المستهدف تنفيذ مشروعات جديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة بالمحافظة خلال عام 2024 بتكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه.

وبالنسبة لشبكة الجهد المتوسط بمحافظة مرسى مطروح، قال المصدر أنه سيتم إنشاء مغذيات وتفاريع جديدة وموصلات هوائية وكابلات أرضية جهد متوسط، بالإضافة إلى تحسين شبكة الجهد المنخفض من خلال تركيب عدد من محولات توزيـع جديد.