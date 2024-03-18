شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعد متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بنهاية تداولات اليوم في بورصة موسكو، مسجلاً 91.9829 روبلاً، بزيادة قدرها 8.22 كوبيكات، مقارنة بمتوسط سعره في الجلسة السابقة.

بدوره، ارتفع متوسط سعر صرف اليورو بواقع 48.60 كوبيكاً، ليصل إلى 100.2662 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليوان الصيني إلى مستوى 12.7294 روبلاً، بانخفاض مقداره 12 كوبيكاً. سعر الدولار واستقر الدولار اليوم، في ظل ترقب المتعاملين لأسبوع تهيمن عليه اجتماعات البنوك المركزية في أنحاء العالم.

واستقر مؤشر الدولار عند 103.47، فيما تراجع الين عند 149.13 مقابل الدولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 149.33 في وقت سابق من الجلسة.