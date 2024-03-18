شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العام للبنوك الإسلامية ينظم برنامج الاختصاصي المعتمد في التدقيق الشرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية -عضو منظمة التعاون الإسلامي- اليوم الاثنين، برنامج الاختصاصي الإسلامي المعتمد في التدقيق الشرعي الذي يعقد افتراضياً خلال الفترة من 18 إلى 21 مارس 2024م بمشاركة عدد من من أعضاء المجلس وأصحاب المصلحة.

وأوضح المجلس العام أنه تم تصميم البرنامج الذي ينفذ على مدى أربعة أيام متتالية بعناية لتمكين المشاركين من التعرف على أسس و مفاهيم التدقيق الشرعي وتطبيقها بصورة فعالة في بيئة العمل.

وأشار المجلس إلى أن البرنامج يقدم رؤى قيمة لاكتساب المهارات العملية التي يمكن تطبيقها في واقع العمل، ناهيك عن توسيع شبكة التواصل مع خبراء الصناعة لفتح آفاق جديدة في قطاعات التدقيق الشرعي للمشاركين في البرنامج.