تخصيص 124 ألف م2 بمدينة سدير للاستثمار في مجال الصناعات الغذائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أرضا صناعية مساحتها 124 ألف م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال للاستثمار في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات.

ويستهدف المشروع الصناعي الجديد توفير 745 فرصة وظيفية، والإسهام في زيادة الحصص السوقية من المنتجات الغذائية الوطنية المستهدف لها ما يعادل 57 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق معدل نمو سنوي 3% ، إضافة إلى دعم الصادرات السعودية للأسواق الإقليمية والعالمية.

وتعد مدينة سدير للصناعة والأعمال البالغ مساحتها المطورة 16,9 مليون م2 واحدة من أعلى المدن الصناعية جذبا للاستثمار في مجال صنع المنتجات الغذائية والمشروبات بواقع 24 مصنعا منتجا، إضافة إلى الصناعات النوعية الأخرى التي تصل نسبة الإشغال فيها إلى 83%. وحققت «مدن» نموا كبيرا في حجم الاستثمارات المستقطبة خلال عام 2023م بنسبة 63% مقارنة بعام 2022م ليرتفع عدد العقود الصناعية واللوجستية والاستثمارية إلى 7,946 عقدا،

وزادت المساحات المطورة لتصل إلى 209 ملايين م2.

تخصيص أرض صناعية: