مجلس إدارة صندوق البيئة يعتمد الخطة التنفيذية لبرنامج الحوافز والمنح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس إدارة صندوق البيئة خلال اجتماعه أمس في الرياض برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، المهندس عبدالرحمن الفضلي، وحضور أعضاء المجلس، الخطة التنفيذية لبرنامج الحوافز والمنح، واستراتيجية وسياسة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

وناقش المجلس أداء الصندوق خلال عام 2023م، إضافة إلى الربع الأول منهذا العام، واعتمد التقرير السنوي للعام المالي 2023م، إضافة إلى مناقشة ما يستجد من أعمال مستقبلية، ومتابعة قرارات المجلس السابقة.

كما بحث المجلس تقارير اللجان المنبثقة عنه من لجنة المراجعة والمخاطر، ولجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

وبحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة إنجاز السعودية؛ بهدف دعم البحث والابتكار والتطوير بقطاعي البيئة والأرصاد، وتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة ورفع الوعي البيئي.

وقع من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي المكلف، منير السهلي، ومن جانب إنجاز السعودية الرئيس التنفيذي، المهندس عبدالله خلاف.

وتأتي هذه المذكرة امتدادا لسعي صندوق البيئة للإسهام في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة في دعم البحث والابتكار والتطوير في قطاعي البيئة والأرصاد، وتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة لدى الأفراد والقطاعات الاقتصادية والمنظمات البيئية، بالإضافة إلى تحفيز خطط حماية البيئة في المملكة وأنشطتها ومبادراتها والإسهام في تمويلها.