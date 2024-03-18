إضافة خدمة الشحن IMS إلى ميناء الدمام لتعزيز الربط بجنوب شرق آسيا والهند

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وأوضحت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أن خدمة الشحن الجديدة تعمل على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 5 موانئ إقليمية ودولية تشمل: كيلانج الماليزي، وسورابايا، وجاكرتا، بإندونيسيا، ونافا شيفا بالهند، وجبل علي بالإمارات، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1,800 حاوية قياسية.
وأشارت «موانئ» إلى أن ذلك يأتي تأكيدا لدور ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في تعزيز قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، ودعم حركة الصادرات والواردات، اتساقا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حقق رقما قياسيا كأعلى مناولة شهرية في تاريخه، وذلك بمناولة 235,820 حاوية قياسية في فبراير 2024م، مما يعكس ما يمتاز به من امتلاك خدمات تشغيلية شاملة، ومعدات حديثة؛ تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع؛ إذ تبلغ طاقته الاستيعابية 105 ملايين طن بضائع وحاويات.
إضافة خدمة شحن جديدة:
- الشركة المضيفة شركة «VASI Shipping Pte Ltd».
- خدمة الشحن الملاحية الجديدة (IMS).
- الجهة المضاف لها ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
- الرحلات أسبوعية منتظمة.
- الطاقة الاستيعابية 1,800 حاوية قياسية
- الخدمة تربط المملكة بـ 5 موانئ جنوب شرق آسيا والهن
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