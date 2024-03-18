شكرا لقرائتكم خبر إضافة خدمة الشحن IMS إلى ميناء الدمام لتعزيز الربط بجنوب شرق آسيا والهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت شركة «VASI Shipping Pte Ltd» خدمة الشحن الملاحية الجديدة (IMS) إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، التي تربط المملكة بجنوب شرق آسيا، والهند، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وكبرى خطوط الملاحة العالمية، ويدعم القطاع البحري، والتنمية الاقتصادية الوطنية.

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أن خدمة الشحن الجديدة تعمل على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 5 موانئ إقليمية ودولية تشمل: كيلانج الماليزي، وسورابايا، وجاكرتا، بإندونيسيا، ونافا شيفا بالهند، وجبل علي بالإمارات، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1,800 حاوية قياسية.

وأشارت «موانئ» إلى أن ذلك يأتي تأكيدا لدور ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في تعزيز قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، ودعم حركة الصادرات والواردات، اتساقا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حقق رقما قياسيا كأعلى مناولة شهرية في تاريخه، وذلك بمناولة 235,820 حاوية قياسية في فبراير 2024م، مما يعكس ما يمتاز به من امتلاك خدمات تشغيلية شاملة، ومعدات حديثة؛ تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع؛ إذ تبلغ طاقته الاستيعابية 105 ملايين طن بضائع وحاويات.

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