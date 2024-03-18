5 منتجات في القائمة الإلزامية للمعدات الرياضية والترفيهية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع المعدات الرياضية والترفيهية، والتي تشمل 5 منتجات، منها أجهزة تسلق الملعب وألعاب التوازن وزحاليق الملعب وغيرها، حيث سيبدأ تطبيق هذه القائمة اعتبارا من مطلع يونيو 2024.

وأوضحت الهيئة أن إدراج القائمة الإلزامية لمنتجات المعدات الرياضية والترفيهية يمثل جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة من قبل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مبينة الدور المحوري الذي ستسهم به القائمة لتمكين القطاع؛ حيث إن هناك 7 مصانع مستفيدة، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 5.8 ملايين ريال سعودي.

ويأتي إدراج هذا القطاع الجديد ضمن مساعي الهيئة إلى تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة العربية السعودية، واستحداث قطاعات جديدة لتنمية المحتوى المحلي بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية.

يذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة في المعدات الرياضية الترفيهية إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الالكتروني، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة الإلزامية بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها للقائمة الإلزامية.

تشمل 5 منتجات، منها:

أجهزة تسلق الملعب.

ألعاب التوازن.

زحاليق الملعب.

بدء تطبيق القائمة 1 يونيو 2024.

يوجد 7 مصانع مستفيدة من تفعيل القائمة.

الإنفاق الحكومي المتوقع على هذه المنتجات 5.8 ملايين ريال.

الأهداف: