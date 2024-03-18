شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

بورصة لندن

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2731 دولار أمريكي، بزيادة 0.01 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1710 يورو بزيادة 0.11 %.كما أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.06 %، ما يعادل 4.87 نقاط، ليصل عند مستوى 7722.55 نقطة.