الاقتصاد

أسعار العملات.. الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

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واس- لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2731 دولار أمريكي، بزيادة 0.01 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1710 يورو بزيادة 0.11 %.

بورصة لندن

كما أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

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وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.06 %، ما يعادل 4.87 نقاط، ليصل عند مستوى 7722.55 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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