الاقتصاد

بدعم شركات التقنية.. مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

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واس- واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية اليوم مرتفعة، بدعم من شركات التقنية، وترقب انطلاق اجتماع السياسة النقدية بالفيدرالي غداً الثلاثاء.
وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% أو 75 نقطة عند 38790 نقطة.

ستاندرد آند بورز

وزادت قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.65% أو 32 نقطة عند 5149 نقطة، فيما أضاف مؤشر "ناسداك" 0.8% أو 130 نقطة عند 16103 نقاط.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.15 % أو 2.8 دولار عند 2164.3 دولاراً للأونصة في أسواق نيويورك المالية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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