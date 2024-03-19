شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم شركات التقنية.. مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية اليوم مرتفعة، بدعم من شركات التقنية، وترقب انطلاق اجتماع السياسة النقدية بالفيدرالي غداً الثلاثاء.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% أو 75 نقطة عند 38790 نقطة. ستاندرد آند بورز وزادت قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.65% أو 32 نقطة عند 5149 نقطة، فيما أضاف مؤشر "ناسداك" 0.8% أو 130 نقطة عند 16103 نقاط.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.15 % أو 2.8 دولار عند 2164.3 دولاراً للأونصة في أسواق نيويورك المالية.