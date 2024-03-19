شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع الصادرات.. النفط يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أسعار النفط مرتفعة بنحو 2% لتبلغ أعلى مستوى في 4 أشهر يوم الاثنين بفعل انخفاض صادرات الخام، ومؤشرات على قوة الطلب والنمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.55 دولار أو 1.8% إلى 86.89 دولار للبرميل عند التسوية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 1.68 دولار أو 2.1% إلى 82.72 دولار للبرميل.

ودفع الصعود كلا الخامين القياسيين إلى منطقة ذروة الشراء من الناحية الفنية، إذ أغلق خام برنت عند أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر، فيما اختتم خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط التداولات عند أعلى إغلاق له منذ 27 أكتوبر. قدرات التكرير الروسية وفي روسيا، أدت الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة إلى تعطل نحو 7% من قدرات التكرير في الربع الأول، وفقا لتحليل أجرته رويترز.

وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة التوقعات في الفترة من يناير إلى فبراير، ما يمثل بداية قوية لعام 2024، رغم استمرار اضطرابات قطاع العقارات.

وارتفع إنتاج الصين من النفط الخام في يناير وفبراير 3% على أساس سنوي، لأسباب منها تلبية الطلب القوي على وقود النقل خلال فترة السفر المزدحمة بالتزامن مع بداية العام القمري الجديد. أسعار الفائدة وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الذي يبدأ اليوم الثلاثاء ويُختتم يوم الأربعاء.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يقلل من كلفة شراء السلع والخدمات، ما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على النفط.