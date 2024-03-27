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إلزام وكالة سيارات بإلغاء طلبها كامل المبلغ عند الحجز للشراء.. والاكتفاء بـ«العربون»

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ألزمت وزارة التجارة وكالة سيارات بإلغاء إجراء "غير نظامي" قامت به، بطلبها كامل مبلغ السيارة عند قيام المستهلك بعملية الحجز للشراء.
وأوضحت الوزارة أنها ألزمت الوكالة بالاكتفاء فقط بطلب جزء من المبلغ "عربون" لتأكيد الحجز، وتم استدعاء الوكالة المخالفة لاستكمال الإجراء النظامي بحقها.
وتتابع الوزارة التزام وكلاء وموزعي ومعارض السيارات بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة للتصدّي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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