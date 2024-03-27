شكرا لقرائتكم خبر عن 3870 جيجاواط القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة عالميا في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

القدرة الإنتاجية العالمية

زيادة استثنائية

تعميق فجوة إزالة الكربون

توسع في قدرات توليد الطاقة

سيناريو أيرينا

التطورات الأبرز بحسب التكنولوجيا

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، عن تحقيق مستوى قياسي جديد لتبني المصادر المتجددة في قطاع الطاقة، إذ وصل إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في عام 2023 إلى 3,870 جيجاواط على مستوى العالم لتشكل بذلك 86% من إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة.وقال تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2024"، نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) اليوم، إن هذا النمو لم يتوزع بشكل متوازن حول العالم، وبالتالي فإن مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 لا يزال هدفاً بعيد المنال.وأضاف أن من أصل 473 جيجاواط حجم القدرة الإنتاجية العالمية الجديدة للطاقة المتجددة في عام 2023، استأثرت آسيا مجدداً بالحصة الأكبر من هذا التوسع بنسبة 69% (326 جيجاواط)، وجاء ذلك مدفوعاً بالصين التي زادت قدرتها الإنتاجية بنسبة 63% لتصل إلى 297.6 جيجاواط.ويعكس ذلك فجوةً كبيرة مع باقي المناطق الأخرى، حيث تخلفت غالبية البلدان النامية عن الركب على الرغم من احتياجاتها الاقتصادية والتنموية الهائلة.وأشار إلى أن مع أن أفريقيا شهدت بعض النمو، إلّا هذا النمو كان متواضعاً بنسبة 4.6% لتصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 62 جيجاواط.وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "تظهر هذه الزيادة الاستثنائية في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة أنها تشكّل الوسيلة المثلى لتسريع مسار تحول نظام الطاقة تماشياً مع أهداف اتفاق باريس".وأضاف: "تشير هذه المعطيات في الوقت نفسه إلى أن التقدم لا يسير بالسرعة الكافية لإضافة الـ 7.2 تيراواط المطلوبة من الطاقة المتجددة خلال السنوات السبع المقبلة وفقاً لسيناريو وقف ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية الذي يطرحه تقرير ’نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم‘ من ’آيرينا‘".وتابع: "بات التدخل لإرساء السياسات المطلوبة وتصحيح المسار العالمي أمراً ملحاً لتخطي العقبات الهيكلية وخلق قيمة محلية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، والتي لا يزال الكثير منها متخلفاً عن ركب هذا التقدم".وأضاف: "يسهم تفاوت نمو قدرات الطاقة المتجددة على الصعيدين الجغرافي والتكنولوجي في تعميق فجوة إزالة الكربون، وتحول دون تحقيق هدف مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030".وأشار إلى أن في الصين، أصبحت القدرة التنافسية المتنامية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح مقابل توليد الطاقة من الفحم والغاز المحرك الرئيسي لنمو قدرات الطاقة المتجددة.وأفاد بأن في الاتحاد الأوروبي، فيعزى النمو السريع لهذه القدرات إلى تحسين السياسات ذات الصلة والمخاوف المتزايدة في بشأن أمن الطاقة بغض النظر عن زيادة القدرة التنافسية من حيث التكلفة لمصادر الطاقة المتجددة مقابل الوقود الأحفوري.وشهدت مناطق أخرى من العالم توسعاً كبيراً في قدرات توليد الطاقة المتجددة، حيث ازدادت في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 16.6%، وفي أوقيانوسيا بنسبة 9.4%.وحققت مجموعة الدول الصناعية السبع معاً زيادة بنسبة 7.6% مضيفةً 69.4 جيجاواط العام الماضي.ومن جهةٍ أخرى، زادت دول مجموعة العشرين قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة بنسبة 15.0% لتصل إلى 3,084 جيجاواط بحلول عام 2023.ووفقا للتقرير فإن لوصول الإنتاج العالمي إلى أكثر من 11 تيراواط لتحقيق هدف مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، يتعين على أعضاء مجموعة العشرين وحدهم إنتاج 9.4 تيراواط بحلول عام 2030.وأشار التقرير إلى أن مع تصدر الطاقة الشمسية مشهد التوسع في قدرات توليد الطاقة المتجددة، فإن تفاوت النمو لم يقتصر على المناطق الجغرافية فحسب، وإنما طال التقنيات أيضاً.واستحوذت الطاقة الشمسية على 73% من نمو الطاقة المتجددة العام الماضي لتصل قدرتها الإنتاجية إلى 1,419 جيجاواط، وحلت بعدها طاقة الرياح في المرتبة الثانية بنسبة 24%.وأوصى سيناريو "آيرينا" لوقف ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية بضرورة تحقيق زيادة كبيرة في التمويل والتعاون الدولي لتسريع مسار تحول نظام الطاقة، مع التركيز بصورة رئيسية على دعم البلدان النامية.وأوضحت أن ذلك يتطلب الاستثمار في شبكات الطاقة وتحسين مرونتها وزيادة قدرات توليدها وتخزينها. ولا بد كذلك من تعزيز المؤسسات والسياسات والمهارات لدعم المساعي الرامية إلى مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.زادت قدرة إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمقدار 345.5 جيجاواط العام الماضي، بينما زادت قدرات توليد الطاقة الشمسية المركزة بمقدار 0.3 جيجاواط. واستأثرت الصين لوحدها بـ 216.9 جيجاواط من إجمالي هذا التوسع.ووصلت القدرة الإنتاجية للطاقة الكهرومائية -باستثناء الطاقة المائية التي يتم ضخها- إلى 1,270 جيجاواط مع تراجع مستوى النمو عما كان عليه في السنوات الأخيرة.وشاركت كل من أستراليا والصين وكولومبيا ونيجيريا بأكثر من 0.5 جيجاوات لكل منها.وحققت طاقة الرياح نمواً مطرداً بنسبة 13% لتحل في المرتبة الثانية بعد الطاقة الشمسية. وبحلول نهاية عام 2023، بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح 1,017 جيجاواط. وحلت الصين والولايات المتحدة في صدارة هذا التوسع.واستمر توسع الطاقة الحيوية في التباطؤ مع تحقيق زيادة بنسبة 3%، واضافة 4.4 جيجاواط مقارنةً بـ 6.4 جيجاواط في عام 2022.واستأثرت الصين مرة أخرى بالحصة الأكبر من هذا التوسع، تليها كل من اليابان والبرازيل وأوروغواي.وشهدت القدرة الإنتاجية للطاقة الحرارية الأرضية نمواً متواضعاً للغاية بلغ 193 ميجاواط، وحلت إندونيسيا في صدارة هذا التوسع.وزادت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة غير المتصلة بالشبكة – خارج مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية وأوراسيا - بنسبة 4.6% لتصل إلى 12.7 جيجاواط، وتهيمن عليها الطاقة الشمسية التي وصلت قدراتها الإنتاجية غير المتصلة بالشبكة إلى 5 جيجاواط بحلول عام 2023.