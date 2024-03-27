شكرا لقرائتكم خبر عن «متمم»: نسعى لرفع الوعي وتعزيز الثقافة المالية عبر 3 محاور رئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام والمشرف العام على مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" حسن آل الشيخ، إن مشاركة المركز في فعاليات أسبوع المال العالمي تأتي في سياق تحقيق رسالته في رفع الوعي وتعزيز الثقافة المالية في المجتمع من خلال الشراكات الاستراتيجية والبرامج والمبادرات التواصلية عبر تركيزه على ثلاثة محاور رئيسية.

جاء ذلك خلال مشاركة "متمم" في فعاليات أسبوع المال العالمي التي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية OECD، في الفترة من 18 – 24 مارس.

وأضاف أن المحاور الثلاثة هي: محور المعرفة المالية، ومحور تعزيز التواصل و الشراكات، ومحور تمكين الابتكار.

وأشار إلى أن (متمم) يهدف -من خلال مشاركته في هذه المناسبة- الوصول إلى أكبر شريحة، والعمل على رفع الوعي المالي والاقتصادي، وإثراء المعرفة المالية والاقتصادية، والتثقيف والتبادل المعرفي، والتي تعد من أهم أهداف المركز.

وقاد "متمم " -من خلال مشاركته في فعاليات أسبوع المال العالمي- حملة تعريفية تثقيفية وتوعية مالية عبر عدد من المنصات والمنابر، شملت العديد من المناشط والفعاليات.

ومن أبرز المناشط والفعاليات: تصميم جرافيك عن الإدارة المالية "خطِّط ووازن مصروفاتك.. لا تجيب العيد قبل العيد"، وموشن جرافيك توعوي عن الاحتيال المالي "الروابط المشبوهة، وسيلة للاحتيال المالي"، ونشرها على حساب المركز في منصة "إكس"، وحظيت بمشاهدات عالية.

وقدّم "متمم" محاضرة عبر مساحة المركز على منصة "إكس"، عن "الإدارة المالية للطفل"، وأقام جلسة حوارية عن "الإدارة المالية السليمة والآمنة".

ونالت حملات متمم التثقيفية خلال هذا الأسبوع اهتمام ورضا الفئات المستهدفة.

يذكر أن روزنامة متمم تشمل العديد من الأنشطة، من أبرزها: ديوانية المعرفة، ولقاءات متمم، وبودكاست، وإصدار التقارير النوعية، ومجلة متمم، وإقامة المحاضرات التثقيفية، الأفلام التوعوية، وبرنامج سفير متمم، وبث الرسائل التوعوية، وبناء الشراكات، وإقامة جلسات التركيز.

وتجدر الإشارة إلى أن أسبوع المال العالمي هو حملة توعوية عالمية سنوية، تقام في شهر مارس من كل عام، وتهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لدى الأطفال والشباب، والتوعية المالية منذ سنٍ مُبكرة.