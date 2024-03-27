شكرا لقرائتكم خبر عن ما التأثيرات التجارية الناتجة عن انهيار جسر بالتيمور الأمريكي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خبراء أمريكيون أن انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور يعد كارثة بحرية وتجارية لكنه ليس أزمة اقتصادية تتهدد الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

تأثير متواضع على الاقتصاد

حول ذلك قال جوزيف بروسويلاس كبير الاقتصاديين في شركة " آر إس إم" :" إن ما حدث يعد مأساة إنسانية حقيقية لكن فيما يتعلق بالاقتصاد فلن يحدث ذلك سوى تموجات بالكاد تؤثر على مستوى الاقتصاد الكلي".

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اصطدمت سفينة الحاويات دالي التي ترفع علم سنغافورة بعمود الجسر في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، مما أدى إلى انهياره في ثوانٍ.

وتستمر جهود الإنقاذ فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيزور بالتيمور في أقرب وقت ممكن.

إغلاق ميناء بالتيمور

أدى انهيار الجسر إلى إغلاق ميناء بالتيمور حتى إشعار آخر مما أدى فعليًا إلى إيقاف عمليات الشحن في الميناء الحادي عشر في ترتيبه وأهميته من حيث الكبر من بين الموانئ الأمريكية والذي يعد الوجهة الأولى للصادرات في صناعة السيارات.

في عام 2023 تعامل ميناء بالتيمور مع أكثر من 847000 سيارة وشاحنة خفيفة بأكثر من أي ميناء آخر في الولايات المتحدة.

رغم ذلك قال بروسويلاس:" إن الأمر بعيدًا عن الرادار بالنسبة لمعظم الأمريكيين نظراً لموقع الميناء ورغم أهميته فهو ليس مثل ميناء لوس أنجلوس إلا أنه في المجمل يلعب دورًا حاسمًا في سلسلة التوريد الأمريكية".

أكبر المتضررين

من المرجع أن تكون شركات للسيارات مثل "بي إم دبليو" و "فولكس فاجن" وغيرهما من بين أكثر المتضررين نظرا لاعتمادهم الكبير على ميناء بالتيمور.

وقد يواجه المستهلكون الذين يتطلعون إلى شراء سيارات جديدة نقصًا مؤقتًا مما يعني أنهم قد يضطرون إلى الانتظار بضعة أسابيع إضافية لشراء الطراز المطلوب.

تجار التجزئة

كذلك يأتي من بين المتضررين تجار تجزئة يعملون محليًا ودوليًا مثل "آندر آرمور" و"هوم ديبوت" و"آيكيا" و"فيديكس".

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وقال بروسويلاس إنه بسبب الحادثة فقد يشعر بها البعض في مدى قريب.

تأثير ضئيل على الاقتصاد الكلي

وقال مارك زاندي كبير الاقتصاديين في وكالة "موديز": "سيكون هناك الكثير من التعديلات التي يتعين القيام بها لكنني لا أعتقد أنها سوف تظهر في بيانات الاقتصاد الكلي"

الاقتصاد الإقليمي

أما بالنسبة لمدينة بالتيمور فإن الآثار الاقتصادية لانهيار الجسر ستكون أكثر قوة وستستمر لفترة أطول.

يوظف ميناء بالتيمور بشكل مباشر أكثر من 15000 عامل ويدعم بشكل غير مباشر ما يقرب من 140000 وظيفة عبر أنشطة الميناء الأخرى، وفقًا لحاكم ولاية ماريلاند ويس مور.

يمكن أن يتم منح إجازة مؤقتة لموظفي ميناء بالتيمور أو يحصلون على اقتطاعات لساعات عملهم.

تعثر سلسلة التوريد

بعد سنوات من التعامل مع تعثر سلسلة التوريد في عصر الوباء زادت الموانئ الأمريكية من كفاءتها وقدرتها من أجل التخلص من الأعمال المتراكمة الضخمة ما يجعل سعة الشحن الإضافية هذه توفر شبكة أمان في حالة حدوث طوارئ.

تأثير يمتد إلى البحر الأحمر

قال كريس روجرز رئيس قسم أبحاث سلسلة التوريد العالمية في "ستاندرد آند بورز":"يعد انهيار الجسر أحدث تحدٍ لسلاسل التوريد في شمال شرق الولايات المتحدة وهو ما قد يلقي بظلاله على سلسلة الشحن الدولية وصولًا إلى البحر الأحمر وقناة بنما".

مدى أثر انهيار الجسر زمنيًا؟

لكن بشكل عام، وفق المحللين فإنه من المرجح أن أي اضطراب اقتصادي سينتح عن انهيار الجسر فسيؤثر خلال الفترة القريبة فقط على الاقتصاد الأمريكي، وما قد يتعداه في الأسابيع القليلة المقبلة ولن يكون له أثر ملحوظ بحلول أواخر أبريل القادم.

ومع ذلك، فإن هذا الحادث يسلط الضوء على هشاشة البنية التحتية لوسائل النقل في أمريكا.

إعادة بناء الجسر

بمجرد إعادة فتح ميناء بالتيمور سيواجه المسؤولون الفيدراليون تحديًا هائلاً آخر في إعادة بناء جسر كي.

وقال زاندي: “أتوقع أن تتحرك الإدارة وولاية ميريلاند بأقصى سرعة وأعتقد أننا سنحصل على رد سياسي قوي".

وقال بايدن يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تدفع الحكومة الفيدرالية “التكلفة الكاملة” لإعادة الإعمار بتفويض من الكونجرس.

ومن المرجح أن يتطلب تأمين تكاليف إعادة بناء الجسر مصادر تمويل عدة بما في ذلك السندات البلدية وأموال من الأموال المكفولة بقانون البنية التحتية والذي وافق عليه الحزبان بقيمة تريليون دولار .