شكرا لقرائتكم خبر عن "غرفة المدينة" تطرح فرصاً استثمارية في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

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فرص استثمارية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، اليوم، عن فرص استثمارية متاحة للقطاع الخاص، وذلك للمساهمة في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة.وتتمثل الفرص المتاحة للاستثمار في إنشاء وتشغيل وصيانة محطة للمحروقات بمساحة 30000 متر مربع بوادي ريم على طريق الهجرة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى تجاري على أكثر من 4000 متر مربع بحي السلام على طريق الإمام مسلم.إضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة مركز للمعارض والمؤتمرات بمساحة تتجاوز 60000 متر مربع بحي العاقول.ودعت الغرفة الراغبين في الاستثمار والاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية الدخول إلى منصة "استثمارات المدينة" وذلك عبر الرابط التالي : http://investmadinah.sa/GovInvs/list .