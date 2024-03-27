شكرا لقرائتكم خبر عن السندات والأسهم فرسا الرهان للمستثمرين في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى تقرير اقتصادي، بتمديد مدة الاستثمار في السندات، والأسهم، لا سيما مع اقتراب أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فضلا عن توقعات باتساع نطاق ارتفاع الأسهم الأمريكية ليشمل قطاعات إضافية.

ودعا التقرير الأثرياء وأصحاب الثروات العالية إلى التفكير في تحمل المزيد من المخاطر وتوظيف أموالهم وتشغيلها والاستفادة من أوضاع بيئة الاستثمار التي أصبحت أكثر جاذبية.

وقال إن التوقعات تظهر العديد من الفرص لتوظيف الأموال النقدية، إلى جانب السندات والأسهم، مع التركيز على الأسهم والسندات عالية الجودة بدلاً من التقييمات منخفضة القيمة.

وأضاف أن أولويات الاستثمارات في 4 قطاعات، وهي السندات لا سيما مع اقتراب أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يتوقع حدوثه في يونيو، موصيا بتثبيت العوائد المشجعة للسندات وتمديد مدة الاستثمار فيها.

وأضاف أن القطاع الثاني الأسهم الأمريكية، إذ بقي الاقتصاد الأمريكي يفوق التوقعات لمدة 15 شهراً ولا يزال مستمراً في تحقيق مفاجأة في الاتجاه الصعودي، متوقعا أن يتسع نطاق ارتفاع الأسهم الأمريكية ليتجاوز أسهم التكنولوجيا ليشمل شركات في قطاعات إضافية.

وأشار إلى أن القطاع الثالث: التحوط من مخاطر الأسواق المتقلبة: إذ من المحتم أن تستمر التقلبات الاقتصادية، فيما أوصى البدائل والاستراتيجيات الاستثمارية متعددة الأصول لتوسيع الفرص المتاحة مع تحقيق التنويع الاستثماري المناسب.

وأفاد التقرير الصادر عن «HSBC» بأن القطاع الرابع: الأسهم الآسيوية لا سيما مع التنويع النشاط الاستثماري بشكل فاعل وسط ترقب الإعلان عن إجراءات التحفيز المالية في الصين لتترجم إلى تحقيق معدلات نمو أقوى،

