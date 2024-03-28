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الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا يوم الأربعاء، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2640 دولار أمريكي، بزيادة 0.10%، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1674 يورو بزيادة 0.14%.

ارتفاع الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) يوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.01%.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 1.02 نقطة، ليصل إلى 7931.98 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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