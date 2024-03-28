شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بأسواق السيارات: 8 توكيلات كبرى خفضت الأسعار بسبب استقرار العملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود خيرى، خبير أسواق السيارات، أن هناك تراجع ملحوظ فى أسعار السيارات وهناك استجابة من التوكيلات، خاصة بعد تراجع وضبط سوق العمله.

وأضاف خبير أسواق السيارات فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك 7 أو 8 من توكيلات السيارات تقدم خصومات كبيرة وخفضت فى أسعار السيارات بمتوسط أقل خصم وصل 170 الف جنيه وأعلى خصم وصل 590 الف جنية .

وتابع : توكيلات كثيرة نزلت الأسعار وكل ذلك يرجع إلى استقرار سعر العملة، لافتا إلى أن أحد التوكيلات خفض سعر سيارة أكثر من 500 ألف جنية .

وأضاف : ما قبل صفقة رأس الحكمة والقضاء على السوق السوداء كانت هناك مشاكل كبيرة فى سوق السيارات وركود وتضخم ولكن الوضع الآن أصبح افضل وتحسن بشكل كبير ومتوقع أن يتحسن أكثر من ذلك .



وأكد أن الانخفاض فى أسعار السيارات كبير للغاية وصل ل 30 فى المئه بالاوفر برايس، وهناك سيارات كان يتم تسعيرها ب 3 مليون انخفض سعرها ل 2 مليون جنيها .