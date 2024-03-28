شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة في ختام تداولاتها يوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.2% أو بمقدار 477 نقطة إلى 39760 نقطة.

وزاد مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.85% أو 44 نقطة إلى 5248 نقطة.

وصعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.5% أو 83 نقطة إلى 16399 نقطة. العقود الآجلة للذهب وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.6% أو 13.5 دولارًا عند 2212.7 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.