شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ: استمرار التقديم فى مبادرة "معدتك شركتك" لتمكين الشباب والإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مسيرة مبادرة "ابدأ" المُلهمة في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال تخريج الدفعة الثالثة من مُتدرّبي مبادرة "معدتك شركتك"، 15 متدرب على صيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على العجل، و35 متدرب على قيادة وتشغيل اللوادر.

وتشمل المبادرة تقديم التدريب الفني التخصصي والتدريب التثقيفي التوعوي للمتدربين من الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات مصر، بهدف تخريج تقنيين مُحترفين في مجال قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر.



وتُنفّذ المبادرة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وشركة "بيكو" للآلات الثقيلة، وجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

متاح حاليًا التقديم للدفعة الرابعة من خلال الرابط التالى: https://ebda.com.eg/factory/add/e3149419-4d9f-4904-bf2d-0de41f87fd8e

وإيمانًا من المبادرة بضرورة تمكين المرآة المصرية، تمت إتاحة تقديم الإناث بمبادرة معدتك شركتك على تخصص صيانة وإصلاح اللوادر.