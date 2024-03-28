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شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2023 أكثر من 13 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 16% مقارنة بالربع الثالث الذي بلغت قيمته نحو 11 مليار ريال.
وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن هيئة الإحصاء، أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد السعودية بلغت في الربع الرابع من 2023 نحو 19 مليار ريال، مرتفعة 16.6% على أساس ربعي، مقارنة بـ16 مليار ريال.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد السعودية حوالي 6 مليارات ريال مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 17.6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته نحو 5 مليارات ريال.
وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن هيئة الإحصاء، أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد السعودية بلغت في الربع الرابع من 2023 نحو 19 مليار ريال، مرتفعة 16.6% على أساس ربعي، مقارنة بـ16 مليار ريال.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد السعودية حوالي 6 مليارات ريال مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 17.6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته نحو 5 مليارات ريال.