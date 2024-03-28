شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «الأبحاث والإعلام» إلى 559.6 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام بنسبة 13.7%، في 2023، مسجلة 559.6 مليون ريال، مقابل 648.8 مليون ريال في 2022.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات قطاع الطباعة والتغليف والانخفاض في قيمة الشهرة المرتبطة بذات القطاع، بالإضافة إلى تكاليف تشغيل بعض المشاريع.
وارتفعت الإيرادات خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق بنسبة 0.98% بسبب ارتفاع إيرادات قطاع النشر والمحتوى المرئي والرقمي والقطاعات الأخرى.
في المقابل، انخفضت الإيرادات في قطاع الطباعة والتغليف بسبب عدم الحصول على بعض المشاريع المخطط لها خلال العام.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات قطاع الطباعة والتغليف والانخفاض في قيمة الشهرة المرتبطة بذات القطاع، بالإضافة إلى تكاليف تشغيل بعض المشاريع.
أخبار متعلقة
بورصة طوكيو.. الأسهم اليابانية تفتح على انخفاض
مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
في المقابل، انخفضت الإيرادات في قطاع الطباعة والتغليف بسبب عدم الحصول على بعض المشاريع المخطط لها خلال العام.