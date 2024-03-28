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انخفاض أرباح «الأبحاث والإعلام» إلى 559.6 مليون ريال في 2023

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح المجموعة للأبحاث والإعلام بنسبة 13.7%، في 2023، مسجلة 559.6 مليون ريال، مقابل 648.8 مليون ريال في 2022.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات قطاع الطباعة والتغليف والانخفاض في قيمة الشهرة المرتبطة بذات القطاع، بالإضافة إلى تكاليف تشغيل بعض المشاريع.

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وارتفعت الإيرادات خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق بنسبة 0.98% بسبب ارتفاع إيرادات قطاع النشر والمحتوى المرئي والرقمي والقطاعات الأخرى.
في المقابل، انخفضت الإيرادات في قطاع الطباعة والتغليف بسبب عدم الحصول على بعض المشاريع المخطط لها خلال العام.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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