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«أنعام القابضة» تتحول للربحية بـ 16.14 مليون ريال في 2023

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحولت مجموعة أنعام الدولية القابضة للربحية في 2023، مسجلة 16.142 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 29.227 مليون ريال في 2022.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب تحقيق أرباح، وجود خسائر من استثمارات الشركة قصيرة الأجل فى الأوراق المالية للعام 2022 م مقارنة بالعام الحالي، ووجود خسارة ناتجة من انخفاض قيمة الشهرة للشركات التابعة للعام 2022 م مقارنة بالعام الحالي.
ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى تسجيل ايرادات مبنى أنعام بشارع الأمير سلطان لفترة 12 شهرا للعام 2023 مقارنة بتسجيل إيرادات لفترة 6 أشهر في العام السابق.
ونوهت بزيادة حجم إيرادات شركة واسط لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة لعام 2023 مقارنة بالعام 2022 بنسبة 241%.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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