شكرا لقرائتكم خبر عن «أنعام القابضة» تتحول للربحية بـ 16.14 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت مجموعة أنعام الدولية القابضة للربحية في 2023، مسجلة 16.142 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 29.227 مليون ريال في 2022.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب تحقيق أرباح، وجود خسائر من استثمارات الشركة قصيرة الأجل فى الأوراق المالية للعام 2022 م مقارنة بالعام الحالي، ووجود خسارة ناتجة من انخفاض قيمة الشهرة للشركات التابعة للعام 2022 م مقارنة بالعام الحالي.
ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى تسجيل ايرادات مبنى أنعام بشارع الأمير سلطان لفترة 12 شهرا للعام 2023 مقارنة بتسجيل إيرادات لفترة 6 أشهر في العام السابق.
ونوهت بزيادة حجم إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة لعام 2023 مقارنة بالعام 2022 بنسبة 241%.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب تحقيق أرباح، وجود خسائر من استثمارات الشركة قصيرة الأجل فى الأوراق المالية للعام 2022 م مقارنة بالعام الحالي، ووجود خسارة ناتجة من انخفاض قيمة الشهرة للشركات التابعة للعام 2022 م مقارنة بالعام الحالي.
ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى تسجيل ايرادات مبنى أنعام بشارع الأمير سلطان لفترة 12 شهرا للعام 2023 مقارنة بتسجيل إيرادات لفترة 6 أشهر في العام السابق.
ونوهت بزيادة حجم إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة لعام 2023 مقارنة بالعام 2022 بنسبة 241%.