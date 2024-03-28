شكرا لقرائتكم خبر عن «الباحة للاستثمار» تتحول للربحية بـ4.9 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت شركة الباحة للاستثمار والتنمية إلى الربحية في عام 2023، مسجلة 4.941 مليون ريال، مقابل خسائر تقدر بـ 8.094 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافى الربح إلى ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 39 %، وانخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 23%، وانخفاض تكاليف التمويل بنسبة 73 %.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: عدم تسجيل مصاريف اكتتاب مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق التي تم تسجيل مبلغ 3,995,600 مصروفات اكتتاب.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: رد انخفاض في العقارات الاستثمارية خلال العام الحالي بمبلغ 4,679,505، على الرغم من احتساب مخصص زكاة علي المجموعة بمبلغ 5,180,977 ريال.

ونوهت بتسجيل مخصصات انخفاض في قيمة الأرصدة المدينة الأخرى بمبلغ 1,500,000 ريال.