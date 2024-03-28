شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الوسائل الصناعية» 4% إلى 33.58 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الوسائل الصناعية بنسبة 4.1% في 2023، مسجلة 33.588 مليون ريال، مقابل 32.266 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود ارتفاع صاافي الربح إلى زيادة في مجمل المبيعات بنسبة 15% بالرغم من الزيادة في تكلفة مبيعات البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.

وبحسب البيان فإن زيادة الإيرادات جاءت نتيجة لزيادة مبيعات، أنابيب، بنسبة 35% ومواد التركيبات بنسبة 23% ومنتجات المطاط بنسبة 14%.