الارشيف / الاقتصاد

ارتفاع أرباح «بوابة الأطعمة» إلى 8.4 مليون ريال في 2023

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بوابة الأطعمة» إلى 8.4 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة بوابة الأطعمة التجارية صافي ربح يقدر بـ 8.400 مليون ريال في 2023، مرتفعا بنسبة 0.7%، مقابل 8.345 مليون ريال في 2022.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بسبب انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بما نسبته 18.2% خلال عام 2023.
وقالت الشركة إن بالرغم من محافظة الشركة على إيراداتها من مبيعات المطاعم القائمة فإن الإيرادات انخفضت، نتيجة تراجع مبيعات الفعاليات الموسمية بنسبه 70% إذ بلغت إيرادات عام 2023 مبلغ 600 ألف ريال مقارنة بمبلغ 2 مليون ريال لعام 2022م.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض المبيعات الأخرى بنسبة 100% خلال عام 2023م مقارنة بمبلغ 1.2 مليون خلال عام 2022م.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا