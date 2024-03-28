شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بوابة الأطعمة» إلى 8.4 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة بوابة الأطعمة التجارية صافي ربح يقدر بـ 8.400 مليون ريال في 2023، مرتفعا بنسبة 0.7%، مقابل 8.345 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بسبب انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بما نسبته 18.2% خلال عام 2023.

وقالت الشركة إن بالرغم من محافظة الشركة على إيراداتها من مبيعات المطاعم القائمة فإن الإيرادات انخفضت، نتيجة تراجع مبيعات الفعاليات الموسمية بنسبه 70% إذ بلغت إيرادات عام 2023 مبلغ 600 ألف ريال مقارنة بمبلغ 2 مليون ريال لعام 2022م.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض المبيعات الأخرى بنسبة 100% خلال عام 2023م مقارنة بمبلغ 1.2 مليون خلال عام 2022م.