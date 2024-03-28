شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «حديد الرياض» تقفز 119% إلى 11.14 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الرياض للحديد بنسبة 118.8% في 2023، مسجلة 11.143 مليون ريال، مقابل 5.093 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ﯾﻌود ﺳﺑب اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ بالمقام الأول إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض في ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ثم إلى ارﺗﻔﺎع الإﯾرادات اﻷﺧرى مقارنةً بالعام السابق.

وبحسب البيان، ﯾﻌود ﺳﺑب اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ الإﯾرادات بالمقام الأول إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض في أسعار بيع المنتج التام ثم إلى انخفاض في الكميات المباعة ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ.