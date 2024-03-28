شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الرعاية المستقبلية» ترتفع إلى 13.66 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة الرعاية المستقبلية التجارية صافي ربح يقدر بـ 13.662 مليون ريال في 2023 ليقفز بنسبة 166.5%، مقابل 5.126 مليون ريال في 2022.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود الارتفاع في صافي الربح إلى زيادة الإيرادات بنسبة 49.39 % مقابل زيادة المصاريف بنسبة 34.47 % مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت أن ذلك بسبب زيادة عدد المرضى وافتتاح فروع الرياض والدمام وزيادة عدد الخدمات المقدمة والبداية في الخطط التوسعية للشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود الارتفاع في صافي الربح إلى زيادة الإيرادات بنسبة 49.39 % مقابل زيادة المصاريف بنسبة 34.47 % مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت أن ذلك بسبب زيادة عدد المرضى وافتتاح فروع الرياض والدمام وزيادة عدد الخدمات المقدمة والبداية في الخطط التوسعية للشركة.