شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الرعاية المستقبلية» ترتفع إلى 13.66 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الرعاية المستقبلية التجارية صافي ربح يقدر بـ 13.662 مليون ريال في 2023 ليقفز بنسبة 166.5%، مقابل 5.126 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود الارتفاع في صافي الربح إلى زيادة الإيرادات بنسبة 49.39 % مقابل زيادة المصاريف بنسبة 34.47 % مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت أن ذلك بسبب زيادة عدد المرضى وافتتاح فروع الرياض والدمام وزيادة عدد الخدمات المقدمة والبداية في الخطط التوسعية للشركة.

