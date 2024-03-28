شكرا لقرائتكم خبر عن «البابطين الغذائية»: توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة عبد العزيز ومنصور إبراهيم البابطين (البابطين الغذائية) في اجتماعه أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 1.7 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3.4 مليون سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، في حين تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة والذي سوف يحدد لاحقاً.

وستحدد الشركة تاريخ التوزيع لاحقاً.