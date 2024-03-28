شكرا لقرائتكم خبر عن «الدولية»: توزيع 1.25 مليون ريال أرباحا نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 1.250 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.025 ريال، في حين تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.وسيكون تاريخ الأحقية احقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز إيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي سيعلن عنها لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصةوتحدد الشركة تاريخ دفع الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية وذلك خلال مدة لا تزيد عن (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.