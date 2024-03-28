شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي للدواجن»: توزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة بلدي للدواجن للتجارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع للعام المالي 2023، بقيمة 6.570 مليون ريال.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6570000، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع واحد ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية تداول يوم31-03-2024 م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلى تاريخ الاستحقاق.وأضافت أن تاريخ التوزيع سيكون في 10-4-2024.