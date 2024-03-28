شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر العالمية» تتحول للربحية بـ2.14 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت شركة البحر الأحمر العالمية إلى الربحية في 2023، مسجلة 2.14 مليون ريال، مقابل خسائر قدرها 197.77 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفع الربح التشغيلي إلى 36 مليون ريال في العام 2023، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 186 مليون ريال في العام 2022، مما يتماشى مع النمو القوي للإيرادات خلال العام.

وبلغ صافي الربح 2 مليون ريال في العام 2023، مقارنة بخسارة قدرها 198 مليون ريال، مع تدفق التأثير الإيجابي للاستحواذ على شركة فيرست فيكس، بالإضافة إلى تحسن الإيرادات والأداء التشغيلي.