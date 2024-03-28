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«البحر الأحمر العالمية» تتحول للربحية بـ2.14 مليون ريال في 2023

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحولت شركة البحر الأحمر العالمية إلى الربحية في 2023، مسجلة 2.14 مليون ريال، مقابل خسائر قدرها 197.77 مليون ريال في 2022.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفع الربح التشغيلي إلى 36 مليون ريال في العام 2023، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 186 مليون ريال في العام 2022، مما يتماشى مع النمو القوي للإيرادات خلال العام.
وبلغ صافي الربح 2 مليون ريال في العام 2023، مقارنة بخسارة قدرها 198 مليون ريال، مع تدفق التأثير الإيجابي للاستحواذ على شركة فيرست فيكس، بالإضافة إلى تحسن الإيرادات والأداء التشغيلي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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