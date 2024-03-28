شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» توقع اتفاقية شراء المياه في السنغال بـ800 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور اتفاقية شراء المياه مع وزارة المياه والصرف الصحي السنغالية والشركة السنغالية للمياه (سونس) أمس، لإنشاء محطة تحلية مياه البحر في داكار بالسنغال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن القدرة الإنتاجية تبلغ 400,000 متر مكعب يومياً، وذلك على مرحلتين بقدرة إنتاجية تبلغ 200,000 متر مكعب يومياً لكل مرحلة.

ووفقا للشركة يتضمن العقد: تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة لتحلية مياه البحر في غراند كوت في السنغال وتصميم وإنشاء البنية التحتية المرتبطة بها.

وتبلغ قيمة العقد 800 مليون دولار، فيما يستهدف العقد تطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروع غراند كوت بقدرة إنتاجية قدرها 400,000 متر مكعب يوميا باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر.

وبحسب الشركة تبلغ مدة العقد 32 سنة، فيما يتوقع أن يظهر الأثر المالي بعد تشغيل المرحلة الأولى بحلول الربع الأول من عام 2028.