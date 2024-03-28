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الهيئة العامة للأمن الغذائي تطرح المناقصة الأولى لهذا العام لاستيراد 595 ألف طن قمح

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم عن طرح المناقصة الأولى لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (595) ألف طن للتوريد خلال الفترة ( يونيو – يوليو 2024م).

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(1) باخرة لميناء جازان.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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