شكرا لقرائتكم خبر عن 415.85مليار جنيه إجمالى التمويل من الخدمات غير المصرفية خلال الربع الرابع من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) وبلغت قيمتها 415.85 مليار جنيه خلال الفترة من (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2023.

وأظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية، أن قيمة إصدارات الأسهم خلال الربع الرابع من عام 2023 بلغت 284.3 مليار جنيه، و38.6 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات)، و38.95 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و23.6 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و14.2 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و12.5 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و3.7 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 2.5 تريليون جنيه بسجل الضمانات المنقولة الربع الرابع لعام 2023، و57.1 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و19.1 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة الربع الرابع لعام 2023، و10.4 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين، و7.9 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة.



ووفق لتقرير هيئة الرقابة المالية، بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 10.2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.95 مليار جنيه في الربع الرابع لعام 2023، وبلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 10.4 مليار جنيه في الربع الرابع لعام 2023، وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه.

